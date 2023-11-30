Презентация серийного Tesla Cybertruck состоится в прямом эфире социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Мы действительно не помним, когда в последний раз было так много шума вокруг нового автомобиля. Cybertruck не такой уж и новый, если учесть, что Tesla впервые показала его три года назад. Да, официальная премьера состоялась 21 ноября 2019 года в дизайн-студии компании в Лос-Анджелесе. Сегодняшнее событие - это не открытие само по себе, а скорее шоу, во время которого первые готовые к производству грузовики будут переданы первым пользователям.

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Tesla установила прямую трансляцию на платформе социальной сети X (ранее известной как Twitter), чтобы показать все действия сегодняшнего события доставки. Оно состоится в Остине на Gigafactory Texas, где Cybertruck наконец входит в серийное производство. Дизайн не является особой тайной, но мы считаем, что есть некоторые интересные детали, которые ожидают раскрытия позже сегодня.

Тогда это технические характеристики, которые, несомненно, изменились за три года, прошедших с момента дебюта Cybertruck. Эта электричка сможет буксировать до 5 тонн и перевозить 1133 килограмма в багажнике. Пока это, по сути, единственные подтвержденные детали, поэтому мы многого не знаем о том, что скрывается под этими многочисленными краями грузовика. Ожидаются версии с одним, двумя и тремя двигателями, и может быть или не быть флагмана с четырьмя двигателями. Председатель Tesla Илон Маск сказал, что планируется создать мощную модель, но не сообщил, сколько двигателей она будет иметь.

Еще одна большая часть головоломки это размер батареи. По оценкам, модель Standard Range будет иметь 120 кВт/ч , а версия Long Range – 160 кВт/ч, но это не официальные цифры. Точный вес также остается загадкой, хотя Маск сказал, что он составляет 2700-3200 килограмм в зависимости от конфигурации.

Функции, обещанные Tesla, одинаково интересны, варьируются от "устойчивого к осколкам" стекла до "пуленепробиваемого" корпуса. Cybertruck также получит передний багажник, крышку кузова с электроприводом и гигантский стеклоочиститель. О, и зарядный порт аккуратно встроенный в обшивку заднего крыла со стороны водителя.

А как насчет размера? Точные размеры остаются в секрете, но мы знаем, что пикап с корпусом из нержавеющей стали будет около 5,7 метров в длину.

Последние три года были наполнены слухами и предположениями, но пикантные сплетни сегодня заканчиваются. Tesla собирается рассказать нам все, что нужно знать о своем чрезвычайно противоречивом грузовике, и наконец начнет поставки. Директор по дизайну продукции компании Хавьер Вердура сказал, что на мероприятие будет доставлено всего 10 единиц. Это капля в море по сравнению с ориентировочными (и неподтвержденными) двумя миллионами предварительных заказов.