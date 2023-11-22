Во время испытаний Tesla Cybertruck заехала в Мексиканский залив.

Прототип Tesla Cybertruck был замечен во время тестирования в водах Мексиканского залива, что напомнило пользователям социальных сетей о заявлениях Илона Маска о том, что электрический пикап имеет некоторые водонепроницаемые свойства.

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На коротком видео, опубликованном в Reddit, изображен Cybertruck на пляже в Порт-Аранзасе, штат Техас. Видно, что грузовик направляется к океану и въезжает в воду, что вызвало удивление посетителей пляжа.

Однако Cybertruck не решался спускаться глубоко, держась мелководья - вода даже не достигала пола автомобиля. После короткого "купания" грузовик выехал из воды.

Хотя глубина воды не создала бы проблем почти для любого другого автомобиля, Cybertruck действительно столкнулся с риском застрять в мокром песке. Однако этого не произошло, частично потому, что этот конкретный пляж, казалось, имел очень плотный песок, который более стабилен даже в мокром состоянии.

Здесь было бы интересно узнать, почему инженеры Tesla загнали Cybertruck в морскую воду, и здесь начинается сфера предположений. Самым очевидным ответом, будет то, что Tesla хочет проверить способность Cybertruck преодолевать воду.

Но зачем это делать в соленой океанской воде? Может ли Tesla действительно тестировать пересечение канала между островами Южный Падре и южным островом Бразос, как предположил Маск в прошлом году? Судя строго с точки зрения расположения, в это довольно трудно поверить, поскольку Порт-Аранзас находится примерно в 160 милях к северу от острова Южный Падре, согласно инструменту измерения расстояния Google Maps.

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Напомним, в сентябре 2022 года Илон Маск заявил, что "Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы ненадолго служить лодкой, поэтому он сможет пересекать реки, озера и даже моря, которые не слишком бурные". Он добавил, что электрический пикап "должен иметь возможность добраться от Starbase до острова Саут-Падре, для чего нужно пересечь канал".

Позже он написал в Твиттере: "Вам понадобится электрический винт, установленный на сцепном устройстве, чтобы двигаться быстрее, чем несколько узлов. Может быть креативная конструкция втулки колеса, которая может создавать значительную тягу". Заметьте, он ничего не сказал о фактических планах предлагать такие аксессуары как опции.

Первые поставки, которые запланированы на 30 ноября, могут пролить свет на плавающие возможности Cybertruck - среди многих других недостающих деталей, таких как цена, ассортимент, спецификации трансмиссии и тому подобное.