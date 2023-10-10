С молотка пустили один из первых выпущенных пикапов Tesla. Покупатель переплатил в десять раз.

Стало известно, сколько стоит Tesla Cybertruck из первой партии. Музей Petersen в Лос-Анджелесе выставил один из первых производимых пикапов Tesla на аукцион и продал его за 400 тысяч долларов. Это примерно в 10 раз дороже реальной цены автомобиля, но ниже ожиданий: лот оценивали в один миллион долларов. Для сравнения: первый серийный GMC Hummer EV Edition 1 был пущен с молотка за 2,5 миллиона долларов.

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Tesla Cybertruck стал на конвейер "Гигафабрики" в Остине, штат Техас, в середине июля. Производство удалось запустить с опозданием в два года — сроки неоднократно переносились, что было вызвано, в частности, проблемами поставки комплектующих на фоне паники вокруг коронавируса в 2020-2021 годах. Цены пока не объявлены, но, по предварительным данным, пикап начального уровня будет стоить от 40 тысяч долларов.

Как правило, с молотка пускают машину с порядковым номером 001, что придает ей особую коллекционную ценность, однако в случае с Cybertruck это был лишь один из пикапов первой партии. AutoEvolution пишет, что на аукционе с молотка пустили даже не привезенную машину — вместо нее участникам торгов показали лишь картинку с изображением пикапа. Все это, вероятно, и привело к тому, что вместо ожидаемого 1 миллиона долларов электромобиль был продан за 400 тысяч.

Характеристики серийного Tesla Cybertruck до сих пор не обнародованы. Известно лишь то, что у электропикапа будет полноуправляемое шасси, а с места до 100 километров в час он будет разгоняться быстрее чем за три секунды.