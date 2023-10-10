З молотка пустили один із перших випущених пікапів Tesla. Покупець переплатив у 10 разів.

Стало відомо, скільки коштує Tesla Cybertruck із першої партії. Музей Petersen в Лос-Анджелесі виставив один з перших вироблених пікапів Tesla на аукціон і продав його за 400 тисяч доларів. Це приблизно в 10 разів дорожче за реальну ціну автомобіля, але нижче за очікування: лот оцінювали в один мільйон доларів. Для порівняння: перший серійний GMC Hummer EV Edition 1 пустили з молотка за 2,5 мільйони доларів.

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Tesla Cybertruck став на конвеєр "Гігафабрики" в Остіні, штат Техас, у середині липня. Виробництво вдалося запустити із запізненням у два роки — терміни неодноразово переносилися, що було викликано, зокрема, проблемами з постачанням комплектуючих на тлі паніки навколо коронавірусу у 2020-2021 роках. Ціни поки що не оголошені, але, за попередніми даними, пікап початкового рівня коштуватиме від 40 тисяч доларів.

Як правило, з молотка пускають машину з порядковим номером 001, що надає їй особливої колекційної цінності, однак у випадку з Cybertruck це був лише один із пікапів першої партії. AutoEvolution пише, що на аукціоні з молотка пустили машину, яку навіть не привезли — замість неї учасникам торгів показали лише картинку із зображенням пікапа. Все це, ймовірно, і спричинило те, що замість очікуваного 1 мільйона доларів електромобіль було продано за 400 тисяч.

Характеристики серійного Tesla Cybertruck досі не оприлюднені. Відомо лише те, що електропікап матиме повнокероване шасі, а з місця до 100 кілометрів на годину він розганятиметься швидше ніж за три секунди.