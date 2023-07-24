Cybertruck поставили на конвеєр на початку цього місяця. Якщо замовити автомобіль зараз, час очікування складе 5 років.

Зараз є понад 1,9 мільйона замовлень на довгоочікуваний Tesla Cybertruck. Раніше цього тижня, виступаючи на телеконференції з питань прибутків, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що попит на Cybertruck «настільки нестерпний, ми навіть не бачимо кінця».

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З огляду на те, що Tesla планує виробляти 375 000 Cybertruck на рік на максимальній потужності, технічно надходження нових замовлень триватиме близько 5 років. Тим не менш, значна кількість власників бронювання може не здійснити свою покупку - зрештою, депозит для бронювання Cybertruck становив лише 100 доларів США. Cybertruck виробляється на заводі Giga Texas, хоча є ймовірність, що він також може бути виготовлений на заводі Giga Mexico, якщо він запрацює через кілька років.

Буде цікаво подивитися, чи буде Cybertruck пропонуватися за межами Північної Америки. Наразі ті, хто працює на європейському та азіатському ринках Tesla, можуть попередньо замовити вантажівку. Тим не менш, великі розміри та велика вага Cybertruck можуть зробити його продаж за кордоном серйозною проблемою. Наприклад, у кількох європейських країнах його слід класифікувати як комерційну вантажівку.

Маск також обговорив інноваційні особливості Cybertruck на Earnings Call, заявивши, що електричний пікап не схожий ні на що інше на дорозі: «Я хочу підкреслити, що в Cybertruck багато нових технологій, дуже багато. Він не схожий на будь-який інший транспортний засіб, тому що він не схожий на будь-який інший автомобіль».

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У травні 2021 року на Cybertruck було зроблено 1 мільйон попередніх замовлень, тобто за останні 2 роки кількість бронювань зросла майже вдвічі. Електрична вантажівка нібито дебютує з запасом ходу 560 км. Коли він був представлений у листопаді 2019 року, був обіцяний найкращий квадромоторний Cybertruck із запасом ходу 1000 км. Однак, згідно з різними джерелами, ця версія навряд чи потрапить у виробництво.