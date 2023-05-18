Серед багатьох тем, які розглядав Ілон Маск вчора під час щорічних зборів акціонерів Tesla 2023, Cybertruck був однією з найцікавіших.

Поки власники бронювання та ентузіасти електромобілів чекають початку виробництва цього літа на Gigafactory Texas, Ілон Маск надав оцінку річних продажів електричного пікапа.

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«Ми виготовимо стільки, скільки люди захочуть і зможуть собі дозволити», — сказав Ілон Маск, додавши, що буде важко зробити вартість доступною.

Він сказав, що очікує, що Tesla Cybertruck продаватиметься від 250 000 до 500 000 одиниць на рік, коли виробництво буде повністю нарощено, що є величезною цифрою для електричної вантажівки. Наприклад, американський лідер продажів пікапів, Ford, продав трохи більше 653 000 вантажівок серії F минулого року, включаючи 15 617 електричних пікапів F-150 Lightning.

«Я б сказав, що чверть мільйона на рік є розумним припущенням, і це може бути 500 000, я не знаю. Ми будемо робити стільки, скільки люди хочуть і можуть собі дозволити. Це буде важко зробити вартість доступною, тому що це новий автомобіль, новий метод виробництва, тож у великій схемі речей щодо темпів виробництва всіх інших автомобілів, які ми робимо, це буде непросто. Але все одно дуже круто».

Частина про високу вартість виробництва, ймовірно, хвилюватиме багатьох власників бронювання, оскільки Маск, здається, припустив, що Cybertruck буде дорогим транспортним засобом.

Хоча ніхто не очікує, що ціна Cybertruck стартуватиме від 40 000 доларів США, як спочатку заявляв Tesla у 2019 році – з тих пір Маск заявив, що ціна буде вищою – його заява вище звучала так, ніби він готує клієнтів до значного підвищення в порівнянні з початковою ціною.

Він також сказав, що Tesla має не лише нарощувати виробництво Cybertruck, але й покращити ефективність виробництва, що буде «теж дуже важко».

Маск утримався від надання точних термінів виробництва та доставки Cybertruck, хоча він підтвердив, що і виробництво, і поставки почнуться цього року.