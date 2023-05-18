Среди многих тем, которые рассматривал Илон Маск вчера во время ежегодного собрания акционеров Tesla 2023, Cybertruck был одной из самых интересных.

Пока владельцы бронирования и энтузиасты электромобилей ждут начала производства этим летом на Gigafactory Texas, Илон Маск дал оценку годовых продаж электрического пикапа.

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"Мы изготовим столько, сколько люди захотят и смогут себе позволить", - сказал Илон Маск, добавив, что будет трудно сделать стоимость доступной.

Он сказал, что ожидает, что Tesla Cybertruck будет продаваться от 250 000 до 500 000 единиц в год, когда производство будет полностью наращено, что является огромной цифрой для электрического грузовика. К примеру, американский лидер продаж пикапов, Ford, продал чуть более 653 000 грузовиков серии F в прошлом году, включая 15 617 электрических пикапов F-150 Lightning.

«Я бы сказал, что четверть миллиона в год — разумное предположение, и это может быть 500 000, я не знаю. Мы будем делать столько, сколько люди хотят и могут себе позволить. Это будет трудно сделать стоимость доступной, потому что это новый автомобиль, новый метод производства, так что в большой схеме вещей относительно темпов производства всех других автомобилей, которые мы делаем, это будет непросто. Но все равно очень круто.

Часть о высокой стоимости производства, вероятно, будет беспокоить многих владельцев бронирования, поскольку Маск, кажется, предположил, что Cybertruck будет дорогим транспортным средством.

Хотя никто не ожидает, что цена Cybertruck будет стартовать от 40 000 долларов США, как сначала заявлял Tesla в 2019 году – с тех пор Маск заявил, что цена будет выше – его заявление выше звучало так, будто он готовит клиентов к значительному повышению по сравнению с начальной цене.

Он также сказал, что Tesla должна не только наращивать производство Cybertruck, но и улучшить эффективность производства, что будет тоже очень трудно.

Маск воздержался от предоставления точных сроков производства и доставки Cybertruck, хотя он подтвердил, что и производство, и поставки начнутся в этом году.