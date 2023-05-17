В последнее время мы завалены видео и изображениями Tesla Cybertruck, поскольку, кажется, разные экземпляры грузовика часто испытываются на заводских трассах, ездят по дорогам общего пользования, а также внутри и вне завода.

Это недавнее видео начинается внутри завода, а затем быстро переходит к внешнему снимку, который является неожиданным.

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Tesla не пыталась скрыть Cybertruck, что было бы трудным заданием. Это потому, что он представил эту модель много лет назад и все знают, как он выглядит. Однако у нас все еще нет всех деталей, связанных с его окончательным дизайном, поэтому люди внимательно следят за изменениями в различных прототипах.

В начале видео, опубликованном на форуме пользователем Old Spice, видно, что Tesla Cybertruck едет внутри завода, что очевидно. Мы можем лишь предположить, что это кадры с Giga Texas, поскольку это становится понятно, когда кадры перемещаются наружу. Однако это могут быть два разных видео с разных времен.

Видео можно просмотреть перейдя по этой ссылке

Приблизительно на 10-секундной отметке видео внезапно прерывается на кадры подъемника. На данный момент в этой теме очень мало комментариев. Однако один пользователь спрашивает, является ли видео Cybertruck на кране тем самым «лифт-шоу», которое Tesla показала на недавнем Дне инвестора. Погода и небо выглядят похожими, но действительно невозможно знать наверняка.