Поскольку Tesla Cybertruck близится к долгожданному началу производства в конце этого года, американский производитель электромобилей запускает в путь все больше и больше прототипов для проверки потенциальных дефектов и проблем.

Этот последний грузовик кажется более совершенным, чем те, что были замечены ранее, а некоторые комментаторы говорят, что он может быть даже немного меньше, чем раньше.

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По сравнению со снимками старых прототипов Cybertruck, последняя партия фотографий, опубликованных на Reddit, показывает грузовик с панелями кузова, которые выглядят гораздо лучше, чем раньше, с небольшими недостатками или совсем без них, как в случае с большинством старых ил.

Прототип разработки, снятый вчера, также оснащен уже хорошо известным одним стеклоочистителем и треугольными боковыми зеркалами. Кроме того, как в случае с некоторыми илами в прошлом, этот прототип не имеет дверных ручек.

В комментариях к оригинальной публикации некоторые люди утверждают, что он выглядит несколько круглее, чем раньше, особенно спереди, но при ближайшем рассмотрении может случиться, что блестящий металл скрывает фактическую форму передней части.

В то же время есть немало комментаторов, которые не совсем в восторге от внешнего вида Cybertruck, и некоторые даже говорят, что он просто безобразен.

Колеса не покрыты черными чехлами, украшающими оригинальную концепцию, показанную еще в 2019 году, и вместо этого Tesla использует готовые колеса для целей разработки, пожалуй, потому, что они дешевле (по крайней мере, на данный момент).

Как сообщалось ранее, Tesla уже имеет пилотную производственную линию на своей техасской гигафабрике для изготовления тестовых ил Cybertruck, запланировано начало производства по заказам клиентов «позже в этом году».

Также готовится специальная презентация на третий квартал 2023 года, когда генеральный директор Tesla Илон Маск, скорее всего, покажет миру первые готовые Cybertruck.