Оскільки Tesla Cybertruck наближається до довгоочікуваного початку виробництва в кінці цього року, американський виробник електромобілів запускає в дорогу все більше і більше прототипів для перевірки потенційних дефектів і проблем.

Цей пікап здається більш досконалим, ніж ті, що були помічені раніше, а деякі коментатори кажуть, що вона може бути навіть трохи меншою, ніж раніше.

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Порівняно зі знімками старих прототипів Cybertruck, остання партія фотографій, опублікованих на Reddit, показує вантажівку з панелями кузова, які виглядають набагато краще, ніж раніше, з невеликими недоліками або зовсім без них, як у випадку з більшістю старих мулів.

Прототип, який був сфотографований вчора, також оснащений одним склоочисником і трикутними бічними дзеркалами. Крім того, як у випадку з деякими мулами в минулому, цей прототип не має дверних ручок.

У коментарях до оригінальної публікації деякі люди стверджують, що він виглядає дещо круглішим, ніж раніше, особливо спереду, але при ближчому розгляді може статися, що блискучий метал приховує фактичну форму передньої частини.

Водночас є чимало коментаторів, які не зовсім в захваті від зовнішнього вигляду Cybertruck, і деякі навіть кажуть, що він просто потворний.

Колеса не покриті чорними чохлами, які прикрашали оригінальну концепцію, показану ще в 2019 році, і замість цього Tesla використовує готові колеса для цілей розробки, мабуть, тому, що вони дешевші (принаймні на даний момент).

Як повідомлялося раніше, Tesla вже має пілотну виробничу лінію на своїй техаській гігафабриці для виготовлення тестових мулів Cybertruck, запланований початок виробництва за замовленнями клієнтів «пізніше цього року».

Також готується спеціальна презентація на третій квартал 2023 року, коли генеральний директор Tesla Ілон Маск, швидше за все, покаже світові перші готові Cybertruck.