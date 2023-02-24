На відео чітко видно передню оптику, яка світиться по всій ширині капота.

Очільник Tesla Ілон Маск не перестає підігрівати споживачів перед виходом першого електричного пікапа Cybertruck. Сьогодні у Твітері він опублікував відео зі штаб-квартири Tesla Engineering, на якому готову машин освітлюють прожектори під музику.

Подібна “дискотека” відбувається під час презентації моделі, тож таким чином Ілон Маск, мабуть, натякає про те, що прем’єра вже не за горами.

Cybertruck at Tesla Engineering HQ pic.twitter.com/2xo9Hjgfk9 — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2023

Також цікаво з’явились перші "живі" фото салону Cybertruck

Нагадаємо, що перший пікап Cybertruck Ілон Маск показав три з половиною роки тому, пообіцяв її випустити у 2021 і навіть зібрав з бажаючих купити це унікальне авто по 100 доларів.

Але не так сталося, як обіцялося, і більшість конкурентів вже давно випустили електричні пікапи, а Маск вкотре обіцяє “швидку прем’єру”. Остання обіцянка керманича Tesla – випустити серійну версію Cybertruck в середині 2023 року. Можливо, чекати й справді залишились недовго, а можливо, що дата знову буде перенесена.