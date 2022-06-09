Компанія Tesla продовжує роботу над серійною версією пікапа Cybertruck, який має піти у серійне виробництво у 2023 році.

Шпигунські фото інтер'єру передсерійної модифікації пікапа опублікувало видання The Drive. На них можна побачити цілу низку відмінностей від салону концепту зразка 2019 року.

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Кадри було зроблено на презентації нової акумуляторної системи Elkhorn Battery у Каліфорнії. В її конструкції використовуються батарейні блоки Tesla, тому на заході був присутній один із екземплярів Cybertruck.

Наскільки можна бачити з фотографій, основна зміна в салоні у порівнянні з інтер'єром прототипу – окрема панель приладів. Концептуальний Cybertruck мав лише центральний медіаекран. Тепер передня панель пікапа включає своєрідний “наплив” перед водієм, в якому захований компактний дисплей.

На фото можна побачити також штурвал, схожий на той, що пропонуються для оновлених Tesla Model S та Model X, а також потужний підлокітник між передніми кріслами – у прототипа його також не було. Форма подушок сидінь стала більш традиційною, а передня панель отримала додаткове поздовжнє виштампування.

Запуск повноцінного виробництва Tesla Cybertruck неодноразово переносився, попри безліч отриманих компанією попередніх замовлень. У квітні цього року голова Тесли Ілон Маск пообіцяв, що масовий випуск пікапа стартує у 2023 році разом із низкою інших новинок компанії. Випускати Cybertruck планується на потужностях Гігафабрики в техаському Остіні.