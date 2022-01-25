Групу блогерів та членів клубу Tesla запросили на завод Gigafactory Texas для знайомства з пікапом, готовим до виробництва.
Дебют концепту Tesla Cybertruck відбувся у 2019 році, за початковим планом старт виробництва призначався на 2021 рік, але з різних причин неодноразово відкладався відтоді. За останніми даними, Cybetruck стане на конвеєр лише наприкінці цього року, а до клієнтів перші екземпляри відправлять вже у наступному.
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“Шпигунські” фото та відео Tesla Cybertruck з’явились на форумі Cybertruck Owners Club. Стверджується, що у такому вигляді автомобіль може стати на конвеєр. Електричний пікап залишився з нефарбованим кузовом, але кілька помітних відмінностей від першого концепту.
Cybertruck показався з нефарбованими чорними бамперами, колесами без ковпаків, які були в концепта. Єдиний величезний склоочисник лобового вікна, який Tesla вже показувала раніше, у передсерійного електрокара виявився біля лівої віконної стійки – там, де він буде перекривати огляд водієві. Ілон Маск вже визнавав проблему з розташуванням очисника, але “двірник” залишився на місці.
Також помітні традиційні зовнішні дзеркала заднього виду – у США законодавчо заборонено продавати автомобілі без дзеркал. Як зазначав Маск, замінити їх на камери можна буде опційно, після покупки. А от дверні ручки у Cybetruck так і не з’явились. Стверджується, що пікап зможе впізнавати свого власника при наближенні та автоматично відчинятиме двері.
Фото: передсерійний Tesla Cybertruck / Carscoops
Більше подробиць про пікап Tesla має розкрити вже завтра, 26 січня, під час звітного заходу за результатами минулого року.