Групу блогерів та членів клубу Tesla запросили на завод Gigafactory Texas для знайомства з пікапом, готовим до виробництва.

Дебют концепту Tesla Cybertruck відбувся у 2019 році, за початковим планом старт виробництва призначався на 2021 рік, але з різних причин неодноразово відкладався відтоді. За останніми даними, Cybetruck стане на конвеєр лише наприкінці цього року, а до клієнтів перші екземпляри відправлять вже у наступному.

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“Шпигунські” фото та відео Tesla Cybertruck з’явились на форумі Cybertruck Owners Club. Стверджується, що у такому вигляді автомобіль може стати на конвеєр. Електричний пікап залишився з нефарбованим кузовом, але кілька помітних відмінностей від першого концепту.

Cybertruck arrives at Giga Texas on 23 Jan 2022! It appears this is part of Tesla's Financial Results presentation upcoming on the 26th. Should be an exciting meeting with lots of product and timeline updates! You can see the arrival at 10:40 in my YouTube video @JoeTegtmeyer pic.twitter.com/A0cZY6xtWL — Joe Tegtmeyer 🚀 🌔🪐 (@JoeTegtmeyer) January 24, 2022



Cybertruck показався з нефарбованими чорними бамперами, колесами без ковпаків, які були в концепта. Єдиний величезний склоочисник лобового вікна, який Tesla вже показувала раніше, у передсерійного електрокара виявився біля лівої віконної стійки – там, де він буде перекривати огляд водієві. Ілон Маск вже визнавав проблему з розташуванням очисника, але “двірник” залишився на місці.



Також помітні традиційні зовнішні дзеркала заднього виду – у США законодавчо заборонено продавати автомобілі без дзеркал. Як зазначав Маск, замінити їх на камери можна буде опційно, після покупки. А от дверні ручки у Cybetruck так і не з’явились. Стверджується, що пікап зможе впізнавати свого власника при наближенні та автоматично відчинятиме двері.

Фото: передсерійний Tesla Cybertruck / Carscoops

Більше подробиць про пікап Tesla має розкрити вже завтра, 26 січня, під час звітного заходу за результатами минулого року.