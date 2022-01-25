Группу блогеров и членов клуба Tesla пригласили на завод Gigafactory Texas для знакомства с пикапом, готовым к производству.

Дебют концепта Tesla Cybertruck состоялся в 2019 году, по первоначальному плану старт производства назначался на 2021 год, но по разным причинам неоднократно откладывался. По последним данным, Cybetruck станет на конвейер только в конце этого года, а к клиентам первые экземпляры отправят уже в следующем.

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"Шпионские" фото и видео Tesla Cybertruck появились на форуме Cybertruck Owners Club. Утверждается, что в таком виде автомобиль может стать на конвейер. Электрический пикап остался с некрашеным кузовом, но есть несколько заметных отличий от первого концепта.

Cybertruck arrives at Giga Texas on 23 Jan 2022! It appears this is part of Tesla's Financial Results presentation upcoming on the 26th. Should be an exciting meeting with lots of product and timeline updates! You can see the arrival at 10:40 in my YouTube video @JoeTegtmeyer pic.twitter.com/A0cZY6xtWL — Joe Tegtmeyer 🚀 🌔🪐 (@JoeTegtmeyer) January 24, 2022

Cybertruck показался с неокрашенными черными бамперами, колесами без колпаков, которые были у концепта. Единственный огромный стеклоочиститель лобового окна, который Tesla уже показывала раньше, у предсерийного электрокара оказался возле левой оконной стойки – там, где он будет перекрывать обзор водителю. Илон Маск уже признавал проблему с расположением очистителя, но "дворник" остался на месте.

Также можно увидеть традиционные внешние зеркала заднего вида – в США законодательно запрещено продавать автомобили без зеркал. Как отмечал Маск, заменить их на камеры можно будет опционально после покупки. А вот дверные ручки у Cybetruck так и не появились. Утверждается, что пикап сможет узнавать своего владельца при приближении и будет автоматически открывать дверь.

Фото: предсерийный Tesla Cybertruck/Carscoops

Больше подробностей о пикапе Tesla раскроет уже завтра, 26 января, во время отчетного мероприятия по результатам прошлого года.