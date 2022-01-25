Группу блогеров и членов клуба Tesla пригласили на завод Gigafactory Texas для знакомства с пикапом, готовым к производству.
Дебют концепта Tesla Cybertruck состоялся в 2019 году, по первоначальному плану старт производства назначался на 2021 год, но по разным причинам неоднократно откладывался. По последним данным, Cybetruck станет на конвейер только в конце этого года, а к клиентам первые экземпляры отправят уже в следующем.
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"Шпионские" фото и видео Tesla Cybertruck появились на форуме Cybertruck Owners Club. Утверждается, что в таком виде автомобиль может стать на конвейер. Электрический пикап остался с некрашеным кузовом, но есть несколько заметных отличий от первого концепта.
Cybertruck показался с неокрашенными черными бамперами, колесами без колпаков, которые были у концепта. Единственный огромный стеклоочиститель лобового окна, который Tesla уже показывала раньше, у предсерийного электрокара оказался возле левой оконной стойки – там, где он будет перекрывать обзор водителю. Илон Маск уже признавал проблему с расположением очистителя, но "дворник" остался на месте.
Также можно увидеть традиционные внешние зеркала заднего вида – в США законодательно запрещено продавать автомобили без зеркал. Как отмечал Маск, заменить их на камеры можно будет опционально после покупки. А вот дверные ручки у Cybetruck так и не появились. Утверждается, что пикап сможет узнавать своего владельца при приближении и будет автоматически открывать дверь.
Фото: предсерийный Tesla Cybertruck/Carscoops
Больше подробностей о пикапе Tesla раскроет уже завтра, 26 января, во время отчетного мероприятия по результатам прошлого года.