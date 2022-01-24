Физическая презентация новинки состоится весной.

V-Series от американского люксового бренда Cadillac являются чем-то вроде AMG для Mercedes и M для BMW – это линейка самых мощных версий моделей марки. Весной эта линейка расширится за счет спортивного, но все еще роскошного Escalade-V.

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Escalade является флагманом Cadillac, причем уже имеет спортивную версию Sport. Поэтому для Escalade-V производитель отправил все абсолютно лучшее. Cadillac Escalade-V получил сетчатые радиаторные решетки и черные декоративные элементы, вместо хромированных. Кроме того, у него другие бамперы с увеличенной черной решеткой спереди и имитацией диффузора сзади, другие колеса и четыре больших выпускных патрубка.

Фото: Cadillac Escalade-V 2022 / Cadillac

Технические подробности о предстоящей новинке Cadillac придержал до полноценной премьеры, которая состоится в ближайшие месяцы. По слухам же, вместо своего 416-сильного 6.2 V8, внедорожник должен получить компрессорный мотор от спортивного седана CT5-V Blackwing. Под капотом последнего он производит 677 л. с. и 893 Нм.