Корону у американского автопроизводителя отобрала Toyota.

В течение 2021 года General Motors удалось продать 2,218 млн автомобилей всех своих брендов. Toyota продала 2,332 млн автомобилей в США, включая Lexus.

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Портфель General Motors включает автомобильные марки Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac. Американский концерн также владеет значительной долей китайских Wuling и Baojun. А вот Opel / Vauxhall американцы "отдали" альянсу PSA. Бренды General Motors, присутствовавшие на американском рынке, в этом году были на 13% менее успешными, чем в прошлом году. В то же время Toyota отчиталась о росте на 10% за год.

В 2020 году продажи GM в США составили 2,55 млн автомобилей, а Toyota продала 2,11 млн. Третье место было за Ford с показателем 2,04 млн автомобилей. В этом году Toyota выиграла от своего решения создать запасы чипов, тогда как большинство производителей страдали от дефицита электроники.

General Motors была ведущим продавцом автомобилей в США с 1931 года – чуть ли не столетие. Но сейчас продажи других иностранных автопроизводителей, таких как Hyundai, Mazda, Volkswagen и BMW, также заметно увеличились в США. В частности, продажи Hyundai в Америке составили 738 081 единицы, что на 19 процентов больше результата 2020 года и общий рекорд для южнокорейского бренда в этом регионе. Mazda закончила год с приростом продаж в 20%, Porsche – 22%.