Корону в американського автовиробника відібрала Toyota.

Протягом 2021 року General Motors вдалось продати 2,218 млн автомобілів усіх своїх брендів. Результат Toyota продала 2,332 млн автомобілів у США, включаючи Lexus.

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Портфель General Motors включає автомобільні марки Chevrolet, Buick, GMC та Cadillac. Американський концерн також володіє значною часткою китайських Wuling та Baojun. А от Opel / Vauxhall американці “віддали” альянсу PSA. Бренди General Motors, присутні на американському ринку, цього року були на 13% менш успішними, ніж торік. Водночас Toyota відзвітувала про зростання на 10% за рік.

У 2020 році продажі GM у США склали 2,55 млн автомобілів, а Toyota продала 2,11 млн. Третє місце було за Ford із показником 2,04 млн автомобілів. Цього року Toyota виграла від свого рішення створити запаси чіпів, тоді як більшість виробників потерпали від дефіциту електроніки.

General Motors була провідним продавцем автомобілів у США з 1931 року – ледь не століття. Але зараз продажі інших іноземних автовиробників, таких як Hyundai, Mazda, Volkswagen і BMW, також помітно збільшилися у США. Зокрема, продажі Hyundai в Америці склали 738 081 одиниці, що на 19 відсотків більше результату 2020 року та загальний рекорд для південнокорейського бренду в цьому регіоні. Mazda закінчила рік з приростом продажів у 20%, Porsche – 22%.