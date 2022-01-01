Світовий авторинок переживає хвилювання. Вони викликані як переходом більшості виробників на електротранспорт, так і іншими важливими факторами: обмеженнями через пандемію, дефіцитом мікроелектроніки, державними обмеженнями щодо транспорту з ДВЗ тощо. Український Інститут досліджень авторинку проаналізував ситуацію та спробував передбачити найважливіші аспекти автобізнесу у вітчизняному секторі.

Попри негативні світові тенденції, у 2021 році автомобільний ринок України ріс та розвивався. За прогнозом українського Інституту досліджень авторинку, у прийдешньому році ця тенденція збережеться. У 2022 році буде такий же високий попит на вживані автомобілі у нижній ціновій категорії. Інші перспективи вітчизняного ринку автомобілів у наступному році викладено Інститутом досліджень авторинку у прогнозі.

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1 Зберігатиметься доволі висока потреба у мобільності. Українці й надалі демонструватимуть високий попит на автомобілі. Структура ринку залишиться незмінною: через низьку купівельну спроможність продажі вживаних авто займатимуть близько 90% усіх продажів.

2 Нові автомобілі будуть дорожчати (за поточних умов щонайменше на 5%). Дефіцит збережеться, час очікування може становити від 2 до 6 місяців. Високий попит спонукатиме шукати альтернативні варіанти — наприклад, у сегменті вживаних авто з невеликим пробігом чи надавати перевагу продуктам китайського автопрому.

3 На ринок потраплятиме менше нових авто. Як наслідок менше продаватимуть вживані, вони довше затримуватимуться в руках одного власника. Підвищений попит сприятиме росту цін. Дещо зросте конкуренція на межі сегментів нових і вживаних авто (з невеликим пробігом та віком до 3 років).

4 Вживані авто можуть подорожчати. Зростання ціни від 15 до 20% на популярні моделі «свіжопригнаних» автомобілів у першій половині 2022 року може стати причиною подорожчання цих авто і на внутрішньому ринку. Оскільки близько 30% вторинного ринку — імпорт авто з пробігом, найбільший вплив буде саме на цей сегмент. Водночас ціна на автомобілі вартістю менш як 5 тисяч доларів може зрости мінімально — до 5%.

5 Цінова структура при цьому залишиться незмінною: 60% вживаних автомобілів купуватимуть вартістю до 10 тисяч доларів. У разі подорожчання українці будуть обирати дешевші моделі чи жертвувати технічним станом автомобілів.

6 На тлі підвищеного попиту на ринку може збільшитися кількість шахрайства: «скрутки» пробігів, приховування дефектів технічного стану. Покупцям частіше доведеться звертатися до сервісів перевірки історії транспортних засобів.

7 Потенційний об’єм продажів нових автомобілів у 2022 році становить близько 100-120 тисяч легковиків. Проте досягти такого показника можна лише у випадку їх наявності в автосалонах, розвитку програм фінансування та стабільній економічній ситуації в Україні.

8 За тих же умов кількість внутрішніх перепродажів авто з пробігом може досягнути мільйона протягом наступного року. Збільшити кількість перереєстрацій та вивести з тіні частину угод (так звані продажі «по техпаспорту та «по довіреності») може анонсована послуга оформлення купівлі-продажу авто «у смартфоні».

9 Більшість автомобілів у 2022 році, як і зараз, продаватимуть в інтернеті. Кількість онлайн-продажів зросте та становитиме близько 95% від усіх машин, що продаються на ринку.

10 На ринку вже не буде впливу так званих «євроблях», а отже планувати і прогнозувати автомобільний бізнес буде простіше. Допомагатиме розвивати власну справу аналітика авторинку на основі BigData. Популярність такого підходу зростатиме.

11 Розвиватиметься бізнес продажу вживаних авто. Збережеться тенденція формування нових брендів та компаній та переходу від «одинаків» в бізнесі до комісійних майданчиків європейського/американського типу. Все більше автомобілів продаватимуть юридичні особи, а не приватні продавці. Все більш важливою ставатиме репутація бренду.

12 Процес формування цивілізованого авторинку може пришвидшити лібералізація законодавства щодо торгівлі авто з пробігом. Зокрема, позитивно вплинути могла б можливість реєструвати транспортні засоби дилерам вживаних авто без фізичних відвідин Сервісних центрів, як це раніше запровадили для продавців нових машин.

13 Автомобільні дилери все більше уваги приділятимуть сервісу та якості надання послуг. Вигідна ціна ставатиме менш вагомим аргументом в умовах конкуренції, що зростає.

14 Зростатиме тренд щодо купівлі перевірених авто. Все більше покупців, отримавши достатньо негативного досвіду, надаватимуть автомобілям з підтвердженою історією та висновком щодо технічного стану, навіть якщо ціна буде дещо вище середньої.

15 Основними інструментами збільшення продажів авто, що мають потенціал до розвитку у 2022 році, будуть інструменти фінансування: кредитування та лізинг.

16 Змінити структуру ринку може запровадження технічного огляду, що передбачене угодою про асоціацію з Європейським Союзом. У разі, якщо процедуру проводитимуть за європейськими стандартами та без можливості «домовитись», як було до скасування ТО, приписи про недопущення до експлуатації можуть бути видані на приблизно 15-20% автомобілів, технічний стан яких не відповідає вимогам. Це може зачепити порівняно старі ТЗ віком понад 25 років.

17 Обов’язковий технічний огляд приватних легкових авто може також змінити цінову структуру. Найбільше знецінитися можуть автомобілі років випуску радянського періоду, а також дизельні авто із вирізаними сажовими фільтрами чи бензинові, позбавлені каталітичних нейтралізаторів.

18 Потреба утилізувати непридатні для руху автомобілі може спонукати розвиток пунктів утилізації транспорту. Йдеться саме про спеціалізовані підприємства європейського зразка, а не про нелегальні «точки» приймання металолому. Як показує практика ЄС, це досить вигідний та прибутковий бізнес.

19 Кількість автомобілів з електричними двигунами може дещо зрости, проте «буму» електромобілізації очікувати не варто. Нові та навіть вживані автомобілі ще поки не по кишені більшості українців. Загальна кількість нових та вживаних «зелених» авто, проданих у 2022 році, може становити близько 15 тисяч.