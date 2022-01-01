Мировой авторынок переживает волнения. Они вызваны как переходом большинства производителей на электротранспорт, так и другими факторами: ограничениями из-за пандемии, дефицитом микроэлектроники, государственными ограничениями по транспорту с ДВС и т.д. Украинский Институт исследований авторынка проанализировал ситуацию и попытался предсказать важнейшие аспекты автобизнеса в отечественном секторе.

Несмотря на негативные мировые тенденции, в 2021 году автомобильный рынок Украины рос и развивался. По прогнозу Украинского института исследований авторынка, в грядущем году эта тенденция сохранится. В 2022 году будет такой же высокий спрос на подержанные автомобили в нижней ценовой категории. Другие перспективы отечественного рынка автомобилей в следующем году изложены Институтом исследований авторынка в прогнозе.

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1 Будет сохраняться достаточно высокая потребность в мобильности. Украинцы и в дальнейшем будут демонстрировать высокий спрос на автомобили. Структура рынка останется неизменной: из-за низкой покупательной способности продажи подержанных авто будут занимать около 90% всех продаж.

2 Новые автомобили будут дорожать (при текущих условиях минимум на 5%). Дефицит сохранится, время ожидания может составлять от 2 до 6 месяцев. Высокий спрос будет побуждать искать альтернативные варианты – например, в сегменте подержанных авто с небольшим пробегом или отдавать предпочтение продуктам китайского автопрома.

3 На рынок будет попадать меньше новых авто. Как следствие меньше будут продавать подержанные, они дольше будут задерживаться в руках одного владельца. Повышенный спрос будет способствовать росту цен. Несколько возрастет конкуренция на границе сегментов новых и подержанных авто (с небольшим пробегом и возрастом до 3 лет).

4 Подержанные авто могут подорожать. Рост цены от 15 до 20% на популярные модели «свежепригнанных» автомобилей в первой половине 2022 года может стать причиной подорожания этих авто и на внутреннем рынке. Поскольку около 30% вторичного рынка — импорт авто с пробегом, наибольшее влияние будет именно на этот сегмент. В то же время цена на автомобили стоимостью менее 5 тысяч долларов может вырасти минимально — до 5%.

5 Ценовая структура при этом останется неизменной: 60% подержанных автомобилей будут покупать стоимостью до 10 тысяч долларов. В случае подорожания украинцы будут выбирать более дешевые модели или жертвовать техническим состоянием автомобилей.

6 На фоне повышенного спроса на рынке может увеличиться количество мошенничества: «скрутки» пробегов, сокрытие дефектов технического состояния. Покупателям чаще придется обращаться к сервисам проверки истории транспортных средств.

7 Потенциальный объем продаж новых автомобилей в 2022 году составляет около 100-120 тысяч легковушек. Однако достичь такого показателя можно только в случае их наличия в автосалонах, развития программ финансирования и стабильной экономической ситуации в Украине.

8 При тех же условиях количество внутренних перепродаж авто с пробегом может достичь миллиона в течение следующего года. Увеличить количество перерегистраций и вывести из тени часть сделок (так называемые продажи «по техпаспорту» и «по доверенности») может анонсированная услуга оформления купли-продажи авто «в смартфоне».

9 Большинство автомобилей в 2022 году, как и сейчас, будут продавать в интернете. Количество онлайн-продаж вырастет и составит около 95% от всех машин, продаваемых на рынке.

10 На рынке уже не будет влияния так называемых «євроблях», а значит планировать и прогнозировать автомобильный бизнес будет проще. Будет помогать развивать собственное дело аналитика авторынка на основе BigData. Популярность такого подхода будет расти.

11 Будет развиваться бизнес продажи подержанных авто. Сохранится тенденция формирования новых брендов и компаний и перехода от «одиночек» в бизнесе к комиссионным площадкам европейского/американского типа. Все больше автомобилей будут продавать юридические лица, а не частные продавцы. Все более важной будет становиться репутация бренда.

12 Процесс формирования цивилизованного авторынка может ускорить либерализация законодательства по торговле авто с пробегом. В частности, положительно повлиять могла бы возможность регистрировать транспортные средства дилерам подержанных авто без физических посещений сервисных центров, как это ранее ввели для продавцов новых машин.

13 Автомобильные дилеры все больше внимания будут уделять сервису и качеству предоставления услуг. Выгодная цена будет становиться менее весомым аргументом в условиях растущей конкуренции.

14 Будет расти тренд по покупке проверенных авто. Все больше покупателей, получив достаточно негативного опыта, будут предпочитать автомобили с подтвержденной историей и выводом относительно технического состояния, даже если цена будет несколько выше средней.

15 Основными инструментами увеличения продаж авто, имеющие потенциал к развитию в 2022 году, будут инструменты финансирования: кредитование и лизинг.

16 Изменить структуру рынка может введение технического осмотра, предусмотренное соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. В случае, если процедуру будут проводить по европейским стандартам и без возможности «договориться», как было до отмены ТО, предписания о недопуске к эксплуатации могут быть выданы на примерно 15-20% автомобилей, техническое состояние которых не отвечает требованиям. Это может затронуть сравнительно старые ТС возрастом более 25 лет.

17 Обязательный технический осмотр частных легковых авто может также изменить ценовую структуру. Больше всего обесцениться могут автомобили годов выпуска советского периода, а также дизельные авто с вырезанными сажевыми фильтрами или бензиновые, лишенные каталитических нейтрализаторов.

18 Потребность утилизировать непригодные для движения автомобили может побудить развитие пунктов утилизации транспорта. Речь идет именно о специализированных предприятиях европейского образца, а не о нелегальных «точках» приемки металлолома. Как показывает практика ЕС, это достаточно выгодный и прибыльный бизнес.

19 Количество автомобилей с электрическими двигателями может несколько возрасти, однако «бума» электромобилизации ожидать не стоит. Новые и даже подержанные автомобили еще пока не по карману большинству украинцев. Общее количество новых и подержанных "зеленых" авто, проданных в 2022 году, может составлять около 15 тысяч.