В Корпорации Укравто рассказали, какие автомобили и автобусы будет выпускать ЗАЗ в 2022 году.

Запорожский автомобилестроительный завод, который входит в корпорацию Укравто, поделился производственными планами на 2022 год. Завод планирует выпускать несколько моделей легковых автомобилей и автобусы в различных модификациях. Подробно о планах на 2022 год сообщил пресс-секретарь корпорации Укравто Дмитрий Скляренко.

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По его словам, в следующем году завод планирует выпуск моделей KIA, Groupe Renault и автобусной техники ZAZ. “Линейка легковых автомобилей будет состоять из моделей KIA Rio sedan, KIA Rio X и Renault Arkana. Что касается автобусов, то завод продолжит выпуск моделей ZAZ A08, в модификациях “школьный”, Пригородный и городской, а также автобуса среднего класса ZAZ A10”, – отметил он.

Также в Укравто говорят, что в этом году завершена сертификация модели ZAZ A09, выполненной на базе шасси Mercedes-Benz. “В 2022 году запланирован аудит со стороны компании Mercedes-Benz и выпуск пилотной партии автобусов этой модели”, – отметил Скляренко.

Напомним, выпуск автобуса под шильдиком Mercedes-Benz – это проект ЗАЗа. Автобус, о котором идет речь, называется А09, он 9-метровый и уже сертифицирован для рынка Украины.

В ЗАЗ отметили, что после аудита Mercedes-Benz предприятие должно подтвердить производителю, что отвечает его требованиям, и тогда вместо бренда ЗАЗ появится бренд Mercedes-Benz и автобус автоматически попадает в сети продаж – это Европа, Казахстан, Узбекистан.