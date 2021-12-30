В корпорації Укравто розповіли, які автомобілі та автобуси випускатиме ЗАЗ у 2022 році

Запорізький автомобілебудівний завод, що входить до корпорації Укравто, поділився виробничими планами на 2022 рік. Завод планує випускати кілька моделей легкових автомобілів та автобуси у різних модифікаціях. Детально про плани на 2022 рік повідомив прес-секретар корпорації Укравто Дмитро Скляренко.

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За його словами, наступного року завод планує випуск моделей KIA, Groupe Renault та автобусної техніки ZAZ. “Лінійка легкових автомобілів складатиметься з моделей KIA Rio sedan, KIA Rio X та Renault Arkana. Щодо автобусів, то завод продовжить випуск моделей ZAZ A08, у модифікаціях “шкільний”, приміський та міський, а також автобуса середнього класу ZAZ A10”, - зазначив він.

Також в Укравто говорять, що цього року завершено сертифікацію моделі ZAZ A09, виконаного на базі шасі Mercedes-Benz. "У 2022 році заплановано аудит з боку компанії Mercedes-Benz та випуск пілотної партії автобусів цієї моделі", – зазначив Скляренко.

Нагадаємо, випуск автобуса під шильдиком Mercedes-Benz – це проект ЗАЗу. Автобус, про який йдеться, називається А09, він 9-метровий і вже сертифікований для ринку України.

На ЗАЗ зазначили, що після аудиту Mercedes-Benz підприємство має підтвердити виробнику, що відповідає його вимогам, і тоді замість бренду ЗАЗ з'явиться бренд Mercedes-Benz і автобус автоматично потрапляє до мережі продажів – це Європа, Казахстан, Узбекистан.