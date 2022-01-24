Фізична презентація новинки відбудеться навесні.

V-Series від американського люксового бренду Cadillac є чимось на зразок AMG для Mercedes та M для BMW – це лінійка найпотужніших версій моделей марки. Навесні ця лінійка розшириться за рахунок спортивного, але все ще розкішного Escalade-V.

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Escalade є флагманом Cadillac, причому вже має спортивну версію Sport. Тому для Escalade-V виробник відрядив усе абсолютно найкраще. Cadillac Escalade-V отримав сітчасті радіаторні грати та чорні декоративні елементи, замість хромованих. Крім того, у нього інші бампери зі збільшеними чорними ґратами спереду та імітацією дифузора ззаду, інші колеса та чотири великі випускні патрубки.

Фото: Cadillac Escalade-V 2022 / Cadillac

Технічні подробиці про майбутню новинку Cadillac притримав до повноцінної прем’єри, яка відбудеться у найближчі місяці. За чутками ж, замість свого 416-сильного 6.2 V8, позашляховик повинен отримати компресорний мотор від спортивного седана CT5-V Blackwing. Під капотом останнього він продукує 677 к.с. та 893 Нм.