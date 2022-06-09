Компания Tesla продолжает работу над серийной версией пикапа Cybertruck, который должен пойти в серийное производство в 2023 году.

Шпионские фото интерьера предсерийной модификации пикапа опубликовало издание The Drive. На них можно увидеть целый ряд отличий от салона концепта образца 2019 года.

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Кадры были сделаны на презентации новой аккумуляторной системы Elkhorn Battery в Калифорнии. В ее конструкции используются батарейные блоки Tesla, поэтому на мероприятии присутствовал один из экземпляров Cybertruck.

Насколько можно судить по фотографиям, основное изменение в салоне по сравнению с интерьером прототипа – отдельная панель приборов. Концептуальный Cybertruck имел лишь центральный медиаэкран. Теперь передняя панель пикапа включает своеобразный “наплыв” перед водителем, в котором спрятан компактный дисплей.

На фото можно увидеть также штурвал, похожий на тот, что предлагаются для обновленных Tesla Model S и Model X, и мощный подлокотник между передними креслами – у прототипа его также не было. Форма подушек сидений стала более традиционной, а передняя панель получила дополнительное продольное штампирование.

Запуск полноценного производства Tesla Cybertruck неоднократно переносился, несмотря на множество полученных компанией предварительных заказов. В апреле этого года глава Теслы Илон Маск пообещал, что массовый выпуск пикапа стартует в 2023 году вместе с рядом других новинок компании. Выпускать Cybertruck планируется на мощностях Гигафабрики в техасском Остине.