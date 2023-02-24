На видео отчетливо видна передняя оптика, которая светится по всей ширине капота.

Глава Tesla Илон Маск не перестает подогревать потребителей перед выходом первого электрического пикапа Cybertruck. Сегодня в Твиттере он опубликовал видео из штаб-квартиры Tesla Engineering, на котором готовую машину освещают прожекторы под музыку.

Подобная "дискотека" происходит во время презентации модели, так что Илон Маск, видимо, намекает на то, что премьера уже не за горами.

Cybertruck at Tesla Engineering HQ pic.twitter.com/2xo9Hjgfk9 — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2023

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Напомним, что первый пикап Cybertruck Илон Маск показал три с половиной года назад, пообещал ее выпустить в 2021 году и даже собрал из желающих купить это уникальное авто по 100 долларов.

Но не так произошло, как обещалось, и большинство конкурентов уже давно выпустили электрические пикапы, а Маск в очередной раз обещает "скорую премьеру". Последнее обещание директора Tesla – выпустить серийную версию Cybertruck в середине 2023 года. Возможно, ждать действительно остались не долго, а возможно, что дата снова будет перенесена.