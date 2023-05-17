Останнім часом ми завалені відео та зображеннями Tesla Cybertruck, оскільки, здається, різні екземпляри вантажівки часто випробовуються на заводських трасах, їздять дорогами загального користування, а також всередині та поза заводом.

Це нещодавнє відео починається всередині заводу, а потім швидко переходить до зовнішнього знімка, який є досить несподіваним.

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Tesla не намагалася приховати Cybertruck, що було б важким завданням. Це тому, що він представив цю модель багато років тому, і всі знають, як він виглядає. Однак ми все ще не маємо всіх деталей, пов’язаних із його остаточним дизайном, тому люди уважно стежать за змінами в різних прототипах.

На початку відео, яке опублікував на форумі користувач Old Spice, видно, що Tesla Cybertruck їде всередині заводу, що очевидно. Ми можемо лише припустити, що це кадри з Giga Texas, оскільки це стає зрозумілим, коли кадри переміщуються назовні. Однак це можуть бути два різні відео з різних часів.

Відео можна переглянути перейшовши за цим посиланням

Приблизно на 10-секундній позначці відео раптово переривається на кадри підйомника. На даний момент у темі дуже мало коментарів. Однак один користувач запитує, чи відео Cybertruck на крані є тим самим «ліфт-шоу», яке Tesla показала на нещодавньому Дні інвестора. Погода та небо виглядають схожими, але насправді неможливо знати напевне.