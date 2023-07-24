Cybertruck был поставлен на конвейер в начале этого месяца. Если заказать автомобиль, сейчас время ожидания составит 5 лет.

Сейчас есть более 1,9 миллиона заказов на долгожданный Tesla Cybertruck. Ранее на этой неделе, выступая на телеконференции по прибылям, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что спрос на Cybertruck «столь невыносим, мы даже не видим конца».

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Учитывая, что Tesla планирует производить 375 000 Cybertruck в год на максимальной мощности, технически поступление новых заказов будет длиться около 5 лет. Тем не менее, значительное количество владельцев бронирования может не совершить свою покупку – в конце концов, депозит для бронирования Cybertruck составлял всего 100 долларов США. Cybertruck производится на заводе Giga Texas, хотя есть вероятность, что он также может быть изготовлен на заводе Giga Mexico, когда предложенный завод заработает через несколько лет.

Будет интересно посмотреть, будет ли Cybertruck предлагаться за пределами Северной Америки. Те, кто работает на европейском и азиатском рынках Tesla, могут предварительно заказать грузовик. Тем не менее, большие размеры и большой вес Cybertruck могут сделать его продажу за границей серьезной проблемой. Например, в нескольких европейских странах его следует классифицировать как коммерческий грузовик.

Маск также обсудил инновационные особенности Cybertruck на Earnings Call, заявив, что электрический пикап не похож ни на что на дороге: «Я хочу подчеркнуть, что у Cybertruck много новых технологий, очень много. Он не похож на любое другое транспортное средство, потому что оно не похож на какой-либо другой автомобиль».

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В мае 2021 года на Cybertruck было сделано 1 миллион предварительных заказов, то есть за последние 2 года количество бронирований выросло почти вдвое. Электрический грузовик якобы дебютирует с запасом хода 560 км. Когда он был представлен в ноябре 2019, был обещан лучший квадромоторный Cybertruck с запасом хода 1000 км. Однако, согласно разным источникам, эта версия вряд ли попадет в производство.