Автопроизводитель электромобилей озвучил старт продаж Cybertruck – 30 ноября нынешнего года. Машины этой модели будет выпускать завод в Техасе с производственной мощностью 125 000 единиц в год.

Как помните, в апреле исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что продажи этой модели начнутся в третьем квартале, но этого не произошло. Однако и средина четвертого квартала будет радостью для большого количества поклонников бренда, уже зарезервировавших Cybertruck.

Новость озвучена в ходе отчета о показателях третьего квартала. В этом документе говорится, что Cybertruck еще находится в опытном производстве и вскоре пойдет в серийное изготовление. Уже пошел.

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Производительность в 125 000 единиц на техасской гигафабрике не предел, поскольку Маск намекнул на возможность Tesla производить до 250 000 Cybertruck в год. Вероятно, этой отметки завод достигнет где-то в 2025 году, хотя у Маска все может быть и раньше.

Завод Tesla в Техасе уже начал отгружать Cybertru в отдаленные дилерские центры, поскольку до старта продаж осталось всего несколько недель. Фото: Tesla

Несмотря на то, что до продажи новичка осталось шесть недель, Tesla так и не озвучила ценник на Cybertruck. Напомним, во время презентации этого проекта в 2019 году была заявлена ориентировочная стоимость стандартной версии от 39 900 долларов, вариант среднего класса будет стоить от 49 900 долларов, а флагманская модель с тремя двигателями станет доступна от 69 900 долларов. Однако в 2021 году ценники исчезли с веб-сайта Tesla.

С тех пор о ценообразовании ничего не упоминалось, это до сих пор остается загадкой. Впрочем, производственные характеристики Cybertruck также остаются скрытыми, что не удивительно – такая интрига присуща Илону Маску.