Автовиробник електромобілів озвучив старт продаж Cybertruck – 30 листопада нинішнього року. Машини цієї моделі випускатиме власний завод в Техасі з виробничою потужністю 125 000 одиниць на рік.

Як пригадуєте, у квітні виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що продажі цієї моделі розпочнуться у третьому кварталі, але цього не сталося. Однак і середина четвертого кварталу буде радістю для великої кількості шанувальників бренду, які вже зарезервували Cybertruck.

Новину озвучено під час звіту про показники третього кварталу. У цьому документі йдеться про те, що Cybertruck ще перебуває у дослідному виробництві й згодом піде в серійне виготовлення. Уже пішов.

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Продуктивність в 125 000 одиниць на техаській гігафабриці не межа, оскільки Маск натякнув на можливість Tesla виробляти до 250 000 Cybertruck на рік. Ймовірно, цієї позначки завод досягне десь у 2025 році, хоча у Маска все може бути.

Завод Tesla в Техасі вже почав відвантажувати Cybertru у віддалені дилерські центри, оскільки до старту продаж лишилося всього кілька тижнів. Фото: Tesla

Попри те, що до продажу новачка залишилося кілька тижнів, Tesla так і не озвучила цінник на Cybertruck. Нагадаємо, під час презентації цього проєкт в 2019 році, було заявлено орієнтовну вартість стандартної версії від 39 900 доларів, варіант середнього класу буде коштувати від 49 900 доларів, а флагманська модель із трьома двигунами стане доступна від 69 900 доларів. Однак у 2021 році цінники зникли з вебсайт Tesla.

Відтоді про ціноутворення нічого не згадувалося, це й понині лишається загадкою. Втім, виробничі характеристики Cybertruck також залишаються утаємничені, що не дивно – така інтрига притаманна Ілону Маску.