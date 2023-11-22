Під час випробувань Tesla Cybertruck заїхала в Мексиканську затоку.

Прототип Tesla Cybertruck був помічений під час тестування у водах Мексиканської затоки, що нагадало користувачам соціальних мереж про заяви Ілона Маска про те, що електричний пікап має деякі водонепроникні властивості.

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На короткому відео, опублікованому в Reddit, зображено Cybertruck на пляжі в Порт-Аранзасі, штат Техас. Видно, що вантажівка прямує до океану та в'їжджає у воду, що викликало подив відвідувачів пляжу.

Однак Cybertruck не наважувався спускатися на глибоку воду, тримаючись мілководдя — вода навіть не досягала підлоги автомобіля. Після короткого «купання» вантажівка виїхала з води і була помічена, як вона прямує від пляжу.

Хоча глибина води не створила б проблем майже для будь-якого іншого автомобіля, Cybertruck дійсно зіткнувся з ризиком застрягти у мокрому піску. Однак цього не сталося, частково тому, що цей конкретний пляж, здавалося, мав дуже щільний пісок, який більш стабільний навіть у мокрому стані.

Тут було б цікаво дізнатися, чому інженери Tesla загнали Cybertruck у морську воду, і тут починається сфера припущень. Найочевиднішою відповіддю, очевидно, буде те, що Tesla хоче перевірити здатність Cybertruck долати воду.

Але навіщо це робити в солоній океанській воді? Чи може Tesla справді тестувати перетин каналу між островами Південний Падре та південним островом Бразос, як припустив Маск минулого року? Судячи строго з точки зору розташування, у це досить важко повірити, оскільки Порт-Аранзас знаходиться приблизно в 160 милях на північ від острова Південний Падре, згідно з інструментом вимірювання відстані Google Maps.

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Нагадаємо, у вересні 2022 року Ілон Маск заявив, що «Cybertruck буде достатньо водонепроникним, щоб ненадовго служити човном, тож він зможе перетинати річки, озера та навіть моря, які не надто бурхливі». Він додав, що електричний пікап «повинен мати можливість дістатися від Starbase до острова Саут-Падре, для чого потрібно перетнути канал».

Пізніше він написав у Твіттері: «Вам знадобиться електричний гвинт, встановлений на зчіпному пристрої, щоб рухатися швидше, ніж кілька вузлів. Може бути креативна конструкція втулки колеса, яка може створювати значну тягу». Зауважте, він нічого не сказав про фактичні плани пропонувати такі аксесуари як опції.

Перші поставки, які заплановані на 30 листопада, можуть пролити світло на плаваючі можливості Cybertruck — серед багатьох інших відсутніх деталей, таких як ціна, асортимент, специфікації трансмісії тощо.