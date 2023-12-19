Про це ще минулого року заявив Ілон Маск у своєму Twitter (теперішній X). Однак до цієї заяви поставились не надто серйозно, бо важко уявити електромобіль, який зможе долати водні перешкоди. Втім, схоже, що інженери Tesla мають ідеї для розв'язання цієї проблеми.

Ще перед запуском виробництва Cybertruck було багато розмов про інноваційність цього електричного пікапа. Ілон Маск зазначав, що авто буде “досить водонепроникним”, це дозволить долати йому невеликий брід чи малі водоймища.

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Оскільки Tesla розпочала продажі Cybertruck минулого місяця, ми дізналися, що позашляховий режим Cybertruck включає «режим Wade», який створює тиск на акумуляторну батарею для її герметизації.

Це досить цікава особливість. Акумуляторні блоки Tesla, як правило, герметичні й можуть витримувати воду протягом короткого часу, але тепер Tesla, очевидно, має можливість створювати тиск в акумуляторному блоці, що дозволяє перебувати автомобілю у воді ще довший час.

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Ілон Маск додав, що мета полягає в тому, щоб Cybertruck міг перетинати воду між Starbase SpaceX і островом Саут-Падре в Техасі, що становить близько 360 метрів, без жодних проблем.

Однак, як виявляється, подолати більші водні перешкоди на новому Cybertruck також можна. Для цього компанія готова запропонувати спеціальний пакет опцій. Очікується, що з цим обладнанням пікап буде схожий на справжній човен.

Наразі невідомо, коли і за якою ціною буде представлено цей пакет опцій. Також не зрозуміло, чи це окремий проєкт додаткового обладнання, чи продовження розробок проєкту Cybercat, про який стало відомо ще у 2020 році, і який в інтернеті охрестили як “катамаран від Tesla”.