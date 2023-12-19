Об этом еще в прошлом году заявил Илон Маск в своем Twitter (нынешний X). Однако к этому заявлению отнеслись не слишком серьезно, потому что трудно представить электромобиль, который сможет преодолевать водные препятствия. Впрочем, похоже, что инженеры Tesla имеют идеи для решения этой проблемы.

Еще перед запуском производства Cybertruck было много разговоров об инновационности этого электрического пикапа. Илон Маск отмечал, что авто будет “достаточно водонепроницаемым”, это позволит преодолевать ему небольшой брод или малые водоемы.

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Поскольку Tesla начала продажи Cybertruck в прошлом месяце, мы узнали, что внедорожный режим Cybertruck включает "режим Wade", который создает давление на аккумуляторную батарею для ее герметизации.

Это довольно интересная особенность. Аккумуляторные блоки Tesla, как правило, герметичны и могут выдерживать воду в течение короткого времени, но теперь Tesla, очевидно, имеет возможность создавать давление в аккумуляторном блоке, что позволяет находиться автомобилю в воде еще более долгое время.

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Илон Маск добавил, что цель состоит в том, чтобы Cybertruck мог пересекать воду между Starbase SpaceX и островом Саут-Падре в Техасе, что составляет около 360 метров, без проблем.

Однако, как оказывается, преодолеть более крупные водные препятствия на новом Cybertruck также можно. Для этого компания готова предложить специальный пакет опций. Ожидается, что с этим оборудованием пикап будет похож на настоящую лодку.

Пока неизвестно, когда и по какой цене будет представлен этот пакет опций. Также не понятно, это отдельный проект дополнительного оборудования, или продолжение разработок проекта Cybercat, о котором стало известно еще в 2020 году, и который в интернете окрестили как "катамаран от Tesla".