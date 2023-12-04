Вместе с пикапом дебютировали несколько необычных опций. Помимо прочего Tesla предложила для Cybertruck "разбитые" заводские окна.

В конце 2023 года на заводе Tesla в Остине наконец состоялась долгожданная презентация серийного варианта электрического пикапа Cybertruck. Вместе со статичным показом американский автопроизводитель анонсировал и ряд заводских опций, среди которых оказались довольно необычные аксессуары из числа тех, что не предлагают другие бренды, но вполне может позволить себе выпустить известный своими неординарными поступками Илон Маск.

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Кузов электрического пикапа полностью выполнен из нержавеющей стали, которая подтвердила свою устойчивость к обстрелу из легкого стрелкового оружия, но при этом все модели будут одного цвета, поскольку Tesla не красит свои Cybertruck.

Однако клиентам предложат защитную заводскую пленку - за 6500 долларов на заводе пикап покроют белой или черной полиуретановой пленкой. За 5000 долларов можно получить прозрачную пленку. Если для кого-то это слишком дорого, за 55 долларов можно приобрести наклейку на задние боковые стекла, которая имитирует трещины.

Так Tesla решила обыграть конфуз 2019 года, когда во время первого показа Cybertruck дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен разбил заднее стекло, пытаясь доказать его устойчивость к ударам. На стекле появились трещины, но это не расстроило компанию и она продемонстрировала самоиронию, предложив такой декор как заводскую опцию.