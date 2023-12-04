Разом із пікапом дебютували кілька незвичайних опцій. Окрім іншого Tesla запропонувала для Cybertruck «розбиті» заводські вікна.

Наприкінці 2023 року на заводі Tesla в Остіні нарешті відбулася довгоочікувана презентація серійного варіанта електричного пікапа Cybertruck. Разом зі статичним показом американський автовиробник анонсував і низку заводських опцій, серед яких виявилися досить незвичайні аксесуари з-поміж тих, що не пропонують інші бренди, але цілком може дозволити собі випустити відомий своїми неординарними вчинками Ілон Маск.

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Кузов електричного пікапа повністю виконаний з нержавіючої сталі, яка підтвердила свою стійкість до обстрілу з легкої стрілецької зброї, але при цьому всі моделі будуть одного кольору, оскільки Tesla не фарбує свої Cybertruck.

Проте клієнтам запропонують захисну заводську плівку — за 6500 доларів на заводі пікап покриють білою або чорною поліуретановою плівкою. За 5000 доларів можна отримати прозору плівку. Якщо для когось це занадто дорого, за 55 доларів можна придбати наклейку на задні бічні стекла, яка імітує тріщини.

Так, Tesla вирішила обіграти конфуз 2019 року, коли під час першого показу Cybertruck дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен розбив заднє скло, намагаючись довести його стійкість до ударів. На склі з'явилися тріщини, але це не засмутило компанію і вона продемонструвала самоіронію, запропонувавши такий декор як заводську опцію.