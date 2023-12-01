Найдешевша версія коштуватиме 60 тисяч доларів, але з'явиться вона не відразу. Топова комплектація Tesla Cybertruck коштує 99 990 доларів.

Tesla показала серійний пікап Cybertruck із 845-сильною установкою. Через чотири роки після дебюту прототипу Cybertruck нарешті дебютував у товарному вигляді на заводі в Остіні, штат Техас.

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З моменту першої прем'єри електрокар став швидше: топової тримоторної версії потрібно всього 2,6 секунди замість 2,9 на розгін з місця до першої сотні. Ціна ж виявилася в півтора раза вищою від початкової і стартує з 60 990 доларів.

Найпотужніша версія Cybertruck отримала назву Cyberbeast. Вона комплектується тримоторною силовою установкою, що видає 845 кінських сил, і батареєю поки що невідомої ємності, що дозволяє проїжджати без підзарядки до 515 кілометрів. Вартість такого пікапа - 99 990 доларів.

«Середнє» виконання отримало два електродвигуни загальною потужністю 600 сил. Привід тут теж повний, розгін до сотні займає 4,1 секунд, а запас ходу трохи більше — 547 кілометрів. Такий Cybertruck оцінений у 79 990 доларів.

Нарешті, "базовий" варіант електропікапу досягає "сотні" за 6,5 секунди і оснащується найменшою батареєю, що забезпечує близько 400 кілометрів ходу. Коштує він 60 990 доларів, але з'явиться у продажу лише 2025 року. Для порівняння, в 2019-му глава Tesla Ілон Маск обіцяв Cybertruck стартову ціну в 39 900 доларів, але рік тому попередив, що її доведеться підняти через світові потрясіння і інфляцію, що прискорилася.

Інші характеристики та подробиці про оснащення поки що залишаються в секреті. На заході в Остіні було представлено 10 пікапів, які дістануться першим клієнтам - співробітникам Tesla. Повноцінне виробництво стартує наступного року. Кількість замовлень ще влітку перевалила за два мільйони, і компанії знадобляться роки на їхнє виконання. Наразі прийом замовлень закритий: його зупинили прямо перед прем'єрою.