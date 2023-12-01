Самая дешевая версия будет стоить 60 тысяч долларов, но появится она не сразу. Топовая комплектация Tesla Cybertruck стоит 99 990 долларов.

Tesla показала серийный пикап Cybertruck с 845-сильной установкой. Спустя четыре года после дебюта прототипа Cybertruck наконец-то дебютировал в товарном виде на заводе в Остине, штат Техас.

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С момента первой премьеры электрокар стал быстрее: топовой трехмоторной версии требуется всего 2,6 секунды вместо 2,9 на разгон с места до первой сотни. Цена же оказалась в полтора раза выше изначальной и стартует с 60 990 долларов.

Самая мощная версия Cybertruck получила название Cyberbeast. Она комплектуется трехмоторной силовой установкой, выдающей 845 лошадиных сил, и батареей пока что неизвестной емкости, позволяющей проезжать без подзарядки до 515 километров. Стоимость такого пикапа - 99 990 долларов.

"Среднее" исполнение получило два электродвигателя общей мощностью 600 сил. Привод здесь тоже полный, разгон до сотни занимает 4,1 секунд, а запас хода чуть больше - 547 километров. Такой Cybertruck оценен в 79 990 долларов.

Наконец, "базовый" вариант электропикапа достигает "сотни" за 6,5 секунды и оснащается самой маленькой батареей, обеспечивающей около 400 километров хода. Стоит он 60 990 долларов, но появится в продаже лишь в 2025 году. Для сравнения, в 2019-м глава Tesla Илон Маск обещал Cybertruck стартовую цену в 39 900 долларов, но год назад предупредил, что ее придется поднять из-за мировых потрясений и ускорившейся инфляции,.

Другие характеристики и подробности об оснащении пока что остаются в секрете. На мероприятии в Остине было представлено 10 пикапов, которые достанутся первым клиентам - сотрудникам Tesla. Полноценное производство стартует в следующем году. Количество заказов еще летом перевалило за два миллиона, и компании понадобятся годы на их выполнение. Сейчас прием заказов закрыт: его остановили прямо перед премьерой.