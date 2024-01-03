Декілька відео, на яких пікап кволо застряг на бездоріжжі, достатньо сильно зіпсували авторитет позашляховика. Однак нещодавно в мережі поширили відео, де новенькі Cybertruck з легкістю долають стрімкі схили.

Компанія Tesla вже почала поставки моделі покупцям, які купили авто за допомогою передзамовлення. Перша партія, яка складалася з десяти автомобілів, зустріла своїх власників ще 30 листопада під час офіційної передачі, яка відбулася в Giga Texas. Усі вони були варіантами Foundation Series, першими, що зійшли з виробничої лінії, ціна за кожен з яких становила від 120 000 доларів.

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Проте, можна припустити, що тестування моделі ще не завершено. Судячи з відео, яке розмістили в відкритому доступі, співробітники Tesla вирішили перевірити три новеньких Cybertruck на крутих схилах. Автомобілі впорались з ним на відмінно.

На першому відео Tesla стрімко підіймається вгору крутим схилом. Варто зазначити, що працівники, які проводили експеримент, обрали вдалу локацію для тесту, адже один із прототипів підіймається в гору по дуже складній поверхні, вкритій великими каменями та пилом.

Перед початком підйому видно чоловіка, який розмовляє з водієм, ймовірно, дає деякі рекомендації, як виконати роботу. Тоді водій сильно натискає на педаль газу та підіймається на великій швидкості до вершини, залишаючи за собою хмару пилу.

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На двох інших відео показано, як пікапи спускаються з крутого схилу. Ймовірно, вони їдуть на спуск із постійним гальмуванням, швидше за все, за допомогою системи контролю спуску, яка типова для позашляховиків. На одному з трьох відео видно, що під час спуску один із прототипів зробив це буквально на трьох колесах.

Технічні характеристики пікапа говорять про те, що Cybertruck – справді досить потужний позашляховик. Перш за все, він має кліренс в майже 45 см. Крім того, електричний пікап оснащений пневматичною підвіскою, яка дозволяє транспортному засобу підійматися від землі ще вище. Однак це перші відео, які показують, що Cybertruck цілком здатний виконувати “брудну роботу”.