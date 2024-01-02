Забавка від Tesla для власників Cybertruck іронізує казус, якій стався під час презентації моделі.

Tesla додала цікаву пасхалку в бортовий комп'ютер Cybertruck. Якщо кілька разів клікнути на бічні стекла на екрані, вони тріскаються.

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Це референс до невдалої презентації Cybertruck у 2019 році. Тоді Ілон Маск продемонстрував броньовані вікна автомобіля, які, за його словами, були настільки міцні, що їх не можливо було розбити. Однак, коли у вікна кинули сталеву кулю, вони не тільки не розбилися, а й залишили вм'ятини.