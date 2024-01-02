Забава от Tesla для владельцев Cybertruck иронизирует над казусом, которой произошел во время презентации модели.

Tesla добавила интересную пасхалку в бортовой компьютер Cybertruck. Если несколько раз кликнуть на боковые стекла на экране, они трескаются.

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Это референс к неудачной презентации Cybertruck в 2019 году. Тогда Илон Маск продемонстрировал бронированные окна автомобиля, которые, по его словам, были настолько прочные, что их невозможно было разбить. Однако, когда в окна бросили стальную сферу, они не только не разбились, но и оставили вмятины.