Подавляющее большинство электромобилей Tesla попадают в Украину после ДТП в США. На днях там произошла первая авария серийного Tesla Cybertruck на дорогах общего пользования. Таким образом, существует вероятность, что побитый автомобиль попадет на территорию Украины.

Tesla Cybertruck был одним из самых ожидаемых автомобилей, выпущенных в 2023 году. Теперь, когда они поступают к первым владельцам, а Tesla продолжает их тестировать, разбитие одного из них на дорогах общего пользования было лишь вопросом времени. Первая авария произошла на днях, и, кажется, электрический пикап выдержал ее достаточно хорошо.

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Дорожный патруль Калифорнии сообщил, что инцидент произошел 28 декабря около 14:05 по местному времени на трассе 35, также известной как Skyline Boulevard, неподалеку от Сан-Хосе. Водитель на Toyota Corolla съехал с дороги и повернул через двойную желтую линию, чтобы врезаться в Cybertruck, который ехал в другом направлении.

Водитель Cybertruck получил незначительные травмы, но ему не понадобилась скорая помощь, чтобы ехать в больницу, сообщили The Autopian в Калифорнийском дорожном патруле. Двое пассажиров пикапа не пострадали. Водитель Corolla не пострадал.

Фотографии инцидента показывают, что Corolla зацепила Cybertruck. Со стороны водителя пикапа есть глубокие царапины, а обшивка крыльев вокруг колес отсутствует. Удар был достаточно сильным, чтобы сработать боковая шторка безопасности электромобиля.

Королла получила значительно большие повреждения. Однако непонятно, сколько разрушений было вызвано начальным выездом с дороги и какое количество вызвал удар Cybertruck. Основной груз ущерба взял на себя водитель Toyota, предполагая, что это произошло из-за бокового удара Tesla.

Видео с видеорегистратора с места аварии дает другой взгляд на сцену аварии. Corolla оказалась носом, направленным на дорогу. Cybertruck перегораживал полосу движения носом позади.

Нет достаточно хорошего обзора Cybertruck, чтобы узнать, подлежит ли пикап ремонту. Согласно каталогу запчастей Tesla, переднее крыло стоит 550 долларов США плюс установка. Общая стоимость передней панели составляет 2845,75 долларов.

Когда Tesla запустила серийную Cybertruck, Илон Маск рекламировал ее как гораздо более безопасную, чем другие грузовики этого класса. "Поскольку центр тяжести расположен очень низко, он не опрокидывается", - сказал он.