Цены оригинальных запчастей для Tesla Cybertruck оказались достаточно высокими, даже по американским меркам.
На форуме фанатов Tesla Cybertruck появились скриншоты онлайн-каталога запчастей для нового электрического пикапа (его, напомним, уже выпускают и продают), и вот какие там цифры:
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- щетка стеклоочистителя: $75;
- рычаг стеклоочистителя + щетка: $165;
- лобовое стекло: $1 900;
- рулевая рейка: $3 300;
- боковые окна: $200–260;
- передний багажник + передняя панель: $1 910 + $935;
- передние крылья: $550 за штуку;
- шины: 35-дюймовые, All-Terrain A/T Goodyear: $470 за штуку.
Цены, мягко говоря, немаленькие даже по американским меркам, но есть нюанс. Так, "дворник" у пикапа конструктивно один (вместо двух), так что можно будет немного сэкономить. А лобовое стекло выполнено из стекла Gorilla Glass, которое, по утверждению компании, будет устойчивым к сколам и трещинам, соответственно, более ресурсным. Боковые стекла тоже ударопрочные. Меньше будет проблем и с крыльями: при замене их не надо будет красить, поскольку кузов сделан из неокрашенной нержавейки.