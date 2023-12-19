Цены оригинальных запчастей для Tesla Cybertruck оказались достаточно высокими, даже по американским меркам.

На форуме фанатов Tesla Cybertruck появились скриншоты онлайн-каталога запчастей для нового электрического пикапа (его, напомним, уже выпускают и продают), и вот какие там цифры:

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щетка стеклоочистителя: $75;

рычаг стеклоочистителя + щетка: $165;

лобовое стекло: $1 900;

рулевая рейка: $3 300;

боковые окна: $200–260;

передний багажник + передняя панель: $1 910 + $935;

передние крылья: $550 за штуку;

шины: 35-дюймовые, All-Terrain A/T Goodyear: $470 за штуку.

Цены, мягко говоря, немаленькие даже по американским меркам, но есть нюанс. Так, "дворник" у пикапа конструктивно один (вместо двух), так что можно будет немного сэкономить. А лобовое стекло выполнено из стекла Gorilla Glass, которое, по утверждению компании, будет устойчивым к сколам и трещинам, соответственно, более ресурсным. Боковые стекла тоже ударопрочные. Меньше будет проблем и с крыльями: при замене их не надо будет красить, поскольку кузов сделан из неокрашенной нержавейки.