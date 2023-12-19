Ціни оригінальних запчастин для Tesla Cybertruck виявились досить високими, навіть за американськими мірками.

На форумі фанатів Tesla Cybertruck з'явилися скріншоти онлайн-каталогу запчастин для нового електричного пікапа (його, нагадаємо, вже випускають і продають), і ось які там цифри:

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щітка склоочисника: $75;

важіль склоочисника + щітка: $165;

лобове скло: $1 900;

кермова рейка: $3 300;

бічні вікна: $200–260;

передній багажник + передня панель: $1 910 + $935;

передні крила: $550 за штуку;

шини: 35-дюймові, All-Terrain A/T Goodyear: $470 за штуку.

Ціни, м`яко кажучи, немаленькі, навіть за американськими мірками, але є нюанс. Так, «двірник» у пікапа конструктивно один (замість двох), тож можна буде трохи зекономити. А лобове скло виконане зі скла Gorilla Glass, яке, за твердженням компанії, буде стійким до сколів і тріщин, відповідно, більш ресурсним. Бічні стекла теж ударостійкі. Менше буде проблем і з крилами: при заміні їх не треба буде фарбувати, оскільки кузов зроблений з нефарбованої нержавійки.