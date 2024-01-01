Переважна більшість електромобілів Tesla потрапляють в Україну після ДТП в США. Днями там сталась перша аварія серійного Tesla Cybertruck на дорогах загального користування. Отже, існує ймовірність, що побитий автомобіль потрапить на територію України.

Tesla Cybertruck був одним із найбільш очікуваних автомобілів, випущених у 2023 році. Тепер, коли вони надходять до перших власників, а Tesla продовжує їх тестувати, розбиття одного з них на дорогах загального користування було лише питанням часу. Перша аварія стався на днях, і, здається, електричний пікап витримав її досить добре.

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Дорожній патруль Каліфорнії повідомив, що інцидент стався 28 грудня близько 14:05 за місцевим часом на трасі 35, також відомій як Skyline Boulevard, неподалік від Сан-Хосе. Водій на Toyota Corolla з’їхав з дороги і повернувся через подвійну жовту лінію, щоб врізатися в Cybertruck, який їхав в іншому напрямку.

Водій Cybertruck отримав незначні травми, але йому не знадобилася швидка допомога, щоб їхати до лікарні, повідомили The Autopian у Каліфорнійському дорожньому патрулі. Двоє пасажирів пікапу не постраждали. Водій Corolla не постраждав.

Фотографії інциденту показують, що Corolla зачепила Cybertruck. З боку водія пікапа є глибокі подряпини, а обшивка крил навколо коліс відсутня. Удар був достатньо сильним, щоб спрацювати бічна шторка безпеки електромобіля.

Королла зазнала значно більших пошкоджень. Однак незрозуміло, скільки руйнувань було спричинено початковим виїздом з дороги та яку кількість спричинив удар Cybertruck. Основний тягар шкоди взяв на себе водій Toyota, припускаючи, що це сталося через бічний удар Tesla.

Відео з відеореєстратора з місця аварії дає інший погляд на сцену аварії. Corolla опинилася носом, спрямованим на дорогу. Cybertruck перегороджував смугу руху носом позаду.

Немає достатньо хорошого огляду Cybertruck, щоб дізнатися, чи підлягає пікап ремонту. Згідно з каталогом запчастин Tesla, переднє крило коштує 550 доларів США плюс установка. Загальна вартість передньої панелі становить 2845,75 доларів.

Коли Tesla запустила серійну Cybertruck, Ілон Маск рекламував її як набагато безпечнішу, ніж інші вантажівки цього класу. «Оскільки центр тяжіння розташований дуже низько, він не перекидається», — сказав він.