Несколько видео, на которых пикап хило застрял на бездорожье, достаточно сильно подпортили авторитет внедорожника. Однако недавно в сети распространили видео, где новенькие Cybertruck с легкостью преодолевают крутые склоны.

Компания Tesla уже начала поставки модели покупателям, которые купили авто с помощью предзаказа. Первая партия, которая состояла из десяти автомобилей, встретила своих владельцев еще 30 ноября во время официальной передачи, которая состоялась в Giga Texas. Все они были вариантами Foundation Series, первыми, сошедшими с производственной линии, цена за каждый из которых составляла от 120 000 долларов.

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Однако, можно предположить, что тестирование модели еще не завершено. Судя по видео, которое разместили в открытом доступе, сотрудники Tesla решили проверить три новеньких Cybertruck на крутых склонах. Автомобили справились с ним на отлично.

На первом видео Tesla стремительно поднимается вверх по крутому склону. Стоит отметить, что работники, которые проводили эксперимент, выбрали удачную локацию для теста, ведь один из прототипов поднимается в гору по очень сложной поверхности, покрытой большими камнями и пылью.

Перед началом подъема видно мужчину, который разговаривает с водителем, вероятно, дает некоторые рекомендации, как выполнить работу. Тогда водитель сильно нажимает на педаль газа и поднимается на большой скорости к вершине, оставляя за собой облако пыли.

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На двух других видео показано, как пикапы спускаются с крутого склона. Вероятно, они едут на спуск с постоянным торможением, скорее всего, с помощью системы контроля спуска, которая типична для внедорожников. На одном из трех видео видно, что во время спуска один из прототипов сделал это буквально на трех колесах.

Технические характеристики пикапа говорят о том, что Cybertruck – действительно достаточно мощный внедорожник. Прежде всего, он имеет клиренс в почти 45 см. Кроме того, электрический пикап оснащен пневматической подвеской, которая позволяет транспортному средству подниматься от земли еще выше. Однако это первые видео, которые показывают, что Cybertruck вполне способен выполнять "грязную работу".