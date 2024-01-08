Американский ютубер с канала "Out of Spec Reviews" решил протестировать пикап от Tesla на автомагистрали, и как оказалось, в холодное время года электромобиль выдает значительно меньший запас хода, чем заявленный.

Во время поездки по шоссе, авто выдало почти 410 км запаса хода, что составляет 79% от заявленного запаса хода в 520 км. Поездка проходила вечером, при температуре в 7°C, при условии, что авто постоянно двигалось со скоростью 110 км/ч. Автор зарядил пикап на 100%, и двигался на нем до полного разряда батареи.

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Автор использовал полноприводный автомобиль, на котором были установлены шины повышенной проходимости. В начале пути, он предположил, что авто точно проедет почти 500 км. Out of Spec Reviews, вероятно, станет первым из многих поклонников Tesla, кто проверит модельный ряд Cybertruck, но пока это первое широко распространенное подобное испытание реальных характеристик автомобиля.

В 2019 году, когда Илон Маск впервые анонсировал футуристический грузовик, он сказал, что премиальная версия грузовика будет иметь запас хода в 800 км. Он также сказал, что цена базового Cybertruck с задним приводом составит чуть менее 40 000 долларов, а самая дорогая версия – почти 77 000.

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Между тем в начале этого года Tesla показала, что самая дешевая модель стоит 60 990 долларов США (она не будет доступна до 2025 года), вариант с полным приводом стоит 79 990, а премиальная версия Cyberbeast – почти 100 тысяч. Самая дешевая модель имеет ориентировочный запас хода в 400 км, тогда как другие две модели – 520 и 550 километров.

Вскоре после того, как в ноябре Tesla начала поставки Cybertruck, автопроизводитель начал предлагать серию Cybertruck Foundation за 120 000 долларов для владельцев бронирования.

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Tesla также заявила, что планирует предложить удлинитель запаса хода для Cybertruck. Устройство займет примерно одну треть кузова автомобиля и позволит грузовику проехать примерно 970 км на полном заряде. Также в компании сообщали, что планируют разработать специальный опционный пакет, с помощью которого Cybertruck можно будет превратить в лодку.