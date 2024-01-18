Американські аналітики прослідкувати усі тести та експлуатаційні показники пробігу електромобілів і на підставі узагальнених даних вивели рейтингову схему найкращих.

У дослідження Міністерства енергетики США увійшли електромобілі, виготовлені виробниками у різних країнах світу, незалежно від їх маси, габаритних розмірів та кількісних показників продажу. Головним критерієм оцінки став саме запас ходу.

У "двадцятку" вписалися моделі, що спроможні на одному заряді батареї пройти понад 500 кілометрів. Найменший показник запасу ходу у Polestar 2 та Ford F-150 Lightning ER 514,9. Вони мають практично однаковий пробіг в 514,9 кілометра, незначна розбіжність у них починається після другого знака після коми.

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А верхню позицію посів американський виробник розкішних електричних спортивних автомобілів Lucid Motors. Його електромобіль Lucid Air Grand Touring долає на одній зарядці 516 миль, тобто 830,4 кілометра. Цей показник офіційно зафіксовано експертами Міністерства енергетики США.

Tesla за результатами досліджень запасу ходу посіла навіть не друге і не третє місце. Вона до того ж ще й не увійшла у першу п’ятирічку: Tesla Model S з запасом ходу 651,7 кілометра посіла лише шосте місце.

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Щоправда, цей показник може вислизнути з рук, оскільки з розривом всього у вісім кілометрів там в потилицю вже сопе Rivian R1S Dual-Motor Max Pack, який має пробіг 643,7 кілометра.

Як виглядає узагальнений рейтинг запасу ходу електромобілів можна побачити в інфографіці Авто24, зробленій на основі досліджень американських енергетиків.