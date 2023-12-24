Вантажний електротяговий автомобіль з живленням від сонячних батарей піднявся крутими схилами на вершину найвищого вулкана планети та встановив новий рекорд для електромобілів.

Швейцарська команда Peak Evolution компанії Gebrüder Weiss успішно підкорила на своїй електричній вантажівці західний край гори Охос-дель-Саладо, що знаходиться в Чилі на висоті 6500 метрів.

Логістика тут була інтермодальною - суходолом, морем та океаном. Спочатку електричну вантажівку доправили до Чилі зі Швейцарії через Роттердам морським транспортом. Звідти її перевезли по суші до регіону Атакама. Там команда почала готуватися до сходження на солоне озеро Марікунга в Чилі, що знаходиться на висоті 3400 метрів. Після цього було підкорення вершини вулкана.

Читайте також Вантажівки Unimog піднялися на вершину найвищого діючого вулкана на планеті: вражаючі фото

Експедиційний автомобіль побудований на базі багатоцільового транспортера Aebi VT450, але замість бензину його приводять у рух два електромотори потужністю 120 кВт кожен. Він оснащений літій-іонним акумулятором EcoVolta номінальною напругою 300 В місткістю 90 кВт/год і має запас ходу 200 кілометрів.

Батарея електричної вантажівки заряджається за допомогою чотирьох сонячних панелей на даху та 16 панелей, що розкладаються під час привалу на землі. Панелі мають пікову потужність 370 Вт і ККД 22,5%. Силовий потенціал для запасу ходу близько 150 км можна набрати приблизно за п’ять годин.

Команда вже повернулася з Чилі. Наступного року транспортно-логістична компанія Gebrüder Weiss знову випробує автономну вантажівку під час міжнародної дослідницької експедиції до Гренландії. Фото: Gebrüder Weiss

Сонячна енергія повертається до вантажівки за допомогою системи заряджання постійним струмом із потрійним резервуванням (якщо компоненти виходять з ладу), а також є п’ять сонячних контролерів заряду, які максимізують вироблену енергію. Також є інвертор на 230 В змінного струму, щоб команда могла заряджати своє обладнання.

Читайте також Електромобілі у 2023 році поставлять новий світовий рекорд

На відміну від транспортних засобів з ДВЗ, електротягова версія не втрачає потужність на великій висоті. Однак екстремальний рельєф місцевості та умови навколишнього середовища найвищого вулкана світу змусили сонячну електричну вантажівку та команду з трьох досвідчених альпіністів добряче попітніти.

"Попри ці екстремальні умови, наш спеціально розроблений автомобіль зміг проїхати вище, ніж будь-який інший електричний транспортний засіб, не кажучи вже про авто на сонячних батареях. Ми готувалися до цього моменту протягом чотирьох років, тому здаватися навіть не думали", — сказав генеральний директор і розробник Peak Evolution Патрік Коллер.