Грузовой электротяговый автомобиль с питанием от солнечных батарей поднялся по крутым склонам на вершину самого высокого вулкана планеты и установил новый рекорд для электромобилей.

Швейцарская команда Peak Evolution компании Gebrüder Weiss успешно покорила на своем электрическом грузовике западный край горы Охос-дель-Саладо, что находится в Чили на высоте 6500 метров.

Логистика здесь была интермодальной - по суше, морем и океаном. Сначала электрический грузовик доставили в Чили из Швейцарии через Роттердам морским транспортом. Оттуда его перевезли по суше в регион Атакама. Там команда начала готовиться к восхождению на соленое озеро Марикунга в Чили, находящееся на высоте 3400 метров. После этого последовало покорение вершины вулкана.

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Экспедиционный автомобиль построен на базе многоцелевого транспортера Aebi VT450, но вместо бензина его приводят в движение два электромотора мощностью 120 кВт каждый. Он оснащен литий-ионным аккумулятором EcoVolta номинальным напряжением 300 В емкостью 90 кВт/ч и имеет запас хода 200 километров.

Батарея электрического грузовика заряжается с помощью четырех солнечных панелей на крыше и 16 панелей, которые раскладываются во время привала на земле. Панели имеют пиковую мощность 370 Вт и КПД 22,5%. Силовой потенциал для запаса хода около 150 км можно набрать примерно за пять часов.

Команда уже вернулась из Чили. В следующем году транспортно-логистическая компания Gebrüder Weiss снова испытает автономный грузовик во время международной исследовательской экспедиции в Гренландию. Фото: Gebrüder Weiss

Солнечная энергия возвращается к грузовику с помощью системы зарядки постоянным током с тройным резервированием (если компоненты выходят из строя), а также пять солнечных контроллеров заряда, которые максимизируют производимую энергию. Также есть инвертор на 230 В переменного тока, чтобы команда могла заряжать свое оборудование.

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В отличие от транспортных средств с ДВС, электротяговая версия не теряет мощность на большой высоте. Однако экстремальный рельеф местности и условия окружающей среды самого высокого вулкана мира заставили солнечный электрический грузовик и команду из трех опытных альпинистов изрядно попотеть.

"Несмотря на эти экстремальные условия, наш специально разработанный автомобиль смог проехать выше, чем любое другое электрическое транспортное средство, не говоря уже об авто на солнечных батареях. Мы готовились к этому моменту в течение четырех лет, поэтому сдаваться даже не думали", — сказал генеральный директор и разработчик Peak Evolution Патрик Коллер.