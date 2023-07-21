Статистика свидетельствует, что спрос на электромобили стремительно растет: продажи таких машин могут подскочить на 35% относительно рекордного 2022 года.

Глобальный обзор электромобилей IEA 2023 свидетельствует, что реализация электромобилей идет к очередному рекорду. Во-первых, увеличение их доли на общем автомобильном рынке достигнет почти одной пятой. Во-вторых, ожидается серьезная трансформация автомобильной промышленности, испытывающая влияние энергетического сектора, особенно нефтяного.

Эксперты IEA оперируют статистикой прошлого года и нынешними показателями работы автопрома, на основе чего делают выводы и прогнозируют ситуацию на рынке. В 2022 году во всем мире было продано более 10 миллионов электромобилей и ожидается, что в этом году продажи достигнут 14 миллионов единиц. Это – 35% роста.

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Динамический рост за последние несколько лет означает, что доля электромобилей на общем автомобильном рынке увеличилась примерно с 4% в 2020 году до 14% в 2022 году и, согласно последним прогнозам IEA, в этом году поднимется до 18%.

"Электромобили являются одной из движущих сил новой быстро развивающейся глобальной энергетической экономики, и они вызывают историческую трансформацию автомобильной промышленности во всем мире. Тенденции, которые мы наблюдаем, имеют серьезные последствия для мирового спроса на нефть: двигатель внутреннего сгорания уже больше века не имеет себе равных, но электромобили меняют статус-кво. К 2030 году они лишат необходимости потреблять около 5 миллионов баррелей нефти в день. Легковые автомобили — это только первая волна: скоро пойдут электрические автобусы и грузовики", – подчеркнул исполнительный директор IEA Фатих Бироль.

Эксперты прогнозируют, что в текущем году продажи электромобилей достигнут 14 миллионов единиц. Фото: Bloomberg

Подавляющее большинство продаж электромобилей сегодня сосредоточено на трех рынках – Китае, Европе и США. Лидером является Китай, где в 2022 году зафиксировано 60% мировых продаж электромобилей. В Европе и США, втором и третьем по величине рынках, в 2022 году продажи выросли на 15% и 55% соответственно.