В семействе Fiat появился электромобиль, управлять которым можно с 14 лет: модель Topolino будет интересна как взрослым, так и школьникам и студентам.

Двухместный Fiat имеет такую же внутреннюю компоновку, что и знакомая европейцам Citroen Ami. Здесь трубчатое шасси, одетое в ливрею из кузовных панелей. Длина малыша всего 2,54 м, а ширина едва дотягивает до 1,4 м.

Машина будет доступна с дверью или без нее. Это может быть седан или кабриолет с системой свертывания/развертывания брезентовой крыши. Последнее очень нравится молодежи, которая любит ловить лицом встречный воздушный поток, так красиво трепещущий волосы.

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Пустая машина весит 487 кг. Такая масса транспортного средства подпадает под категорию "легкий квадрицикл", которая становится доступной для управления детям с 14 лет без лицензии или патента. Правда, обязательна подготовка по упрощенной программе «AM-разрешение», то есть нужно иметь самое обычное «удостоверение безопасности дорожного движения». Оно выдается после прохождения короткого в несколько часов курса ППД.

У малыша Fiat Тopolino багажник отсутствует, но выход всегда найдется. Фото: Fiat

Здесь стоит синхронный двигатель с постоянными магнитами, развивающий мощность 8,2 л.с. Это даже вдвое меньше, чем в картинге. Разгон от 0 до максимально разрешенной скорости 45 км/ч занимает всего 10 секунд. Эксперты сочли такой силовой диапазон и скоростной барьер безопасным.

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Силовой агрегат питается от литий-железо-фосфатного аккумулятора (65 кг). Накопитель электроэнергии находится в задней части автомобиля и работает при напряжении 48 вольт. Его мощность составляет 5,4 кВт*ч, чего достаточно для 75-километрового пробега. Даже в больших мегаполисах такой запас хода позволяет спокойно доехать до места обучения в школе, колледже, университете или на работу в офис и вернуться назад.

В салоне сама простота, но свободно и сравнительно комфортно. Фото: Fiat

Багажник в Fiat Тopolino отсутствует, но в салоне между сиденьями есть место для чемодана. Электромобиль восстанавливается в питании за 4 часа от бытовой розетки на 220 вольт.

И напоследок о цене. Fiat еще не детализировал стоимость, но эксперты склоняются к мнению, что ценник на Fiat Тopolino будет чуть меньше 10 000 евро. Впрочем, здесь могут быть всяческие бонусы и, вероятно, какие-нибудь соблазнительные "пакеты" производителя и его дилеров.

Что на оживленных проспектах мегаполиса, что на тихих улочках малыш Тopolino будет маневренным и довольно быстрым – 45 км/ч для трафика любого города не так уж и плохо. Фото: Fiat