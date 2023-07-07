У сімействі Fiat з'явився електромобіль, керувати яким дозволяється з 14 років: модель Topolino буде цікава як дорослим, так і школярам та студентам.

Двомісний Fiat має таке ж внутрішнє компонування, що і знайома європейцям Citroen Ami. Тут трубчате шасі, одягнене в ліврею з кузовних панелей. Довжина малюка всього 2,54 м, а ширина ледь дотягує до 1,4 м.

Машина буде доступна з дверима або без них. Це може бути седан чи кабріолет з системою згортання/розгортання брезентового даху. Останнє дуже до вподоби молоді, котра полюбляє ловити обличчям зустрічний повітряний потік, що так гарно тріпає й куйовдить волосся.

Читайте також Fiat матиме у продуктовій лінійці рамний пікап

Порожня машина важить 487 кг. Така маса транспортного засобу підпадає під категорію "легкий квадрицикл", що стає доступним для управління дітям з 14 років без ліцензії чи патенту. Щоправда, обов'язковою є підготовка за спрощеною програмою «AM-дозвіл», тобто потрібно мати звичайнісіньке «посвідчення безпеки дорожнього руху». Воно видається після проходження короткого в кілька годин курсу ПДР.

У малюка Fiat Тopolino багажник відсутній, але вихід завжди знайдеться. Фото: Fiat

Тут стоїть синхронний двигун з постійними магнітами, що розвиває потужність 8,2 к.с. Це навіть удвічі менше, ніж у картингу. Розгін від 0 до максимально дозволеної швидкості 45 км/год займає всього 10 секунд. Експерти визнали такий силовий діапазон та швидкісний бар’єр безпечним.

Читайте також Fiat може повернутися до своїх попередніх шедеврів

Силовий агрегат живиться від літій-залізо-фосфатного акумулятора (65 кг). Накопичувач електроенергії розміщений у задній частині автомобіля й працює при напрузі 48 вольт. Його потужність складає 5,4 кВт*г, чого достатньо для 75-кілометрового пробігу. Навіть у великих мегаполісах такий запас ходу дозволяє спокійно доїхати до місяця навчання у школі, коледжі чи університеті або на роботу до офісу й повернутися назад.

У салоні простота, але вільно і порівняно комфортно. Фото: Fiat

Багажник у Fiat Тopolino відсутній, але у салоні між сидіннями є місце для валізи. Щодо зарядки, то електромобіль відновлюється в живленні за 4 години від побутової розетки на 220 вольт.

І наостанок – про ціну. Fiat ще не деталізував вартість, але експерти схиляються до думки, що цінник на Fiat Тopolino буде трохи меншим 10 000 євро. Втім, тут можуть бути усілякі бонуси та, ймовірно, якісь звабливі "пакети" виробника та його дилерів.

Що на пожвавлених проспектах мегаполісу, що на тихих вуличках малюк Тopolino буде маневреним і доволі прудким – 45 км/год для трафіка будь-якого міста не так вже й погано. Фото: Fiat